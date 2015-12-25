Bankalara siber saldırı bugün de sürüyor

Türkiye'de 3 önemli banka ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerine dün öğleden sonra DDoS olarak adlandırılan suni internet trafiği saldırısı nedeniyle bir süreliğine erişilemedi. Bankacılık sistemine yönelik dün başlayan siber saldırılar bugün de devam ediyor. Bazı bankalarda işlemler aralıklarla yapılamıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise internet sitelerine yönelik bir siber saldırının söz konusu olmadığı, kısa süreli erişim engelinin, network upgrade (ağ yenileme ve kapasite büyütme) çalışması kapsamındaki planlı kesinti olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Bakanlığımızda yaşanan kısa süreli kesintiler, UDHB bünyesinde bir network upgrade çalışması kapsamında yapılan planlı kesintilerdir" dendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Türkiye'de bazı kamu kurumu ve bankaların internet sitelerinin çalışmamasına neden olan siber saldırı bugün de devam ederken, bankalarda aralıklarla işlemler yapılamıyor; kredi kartı ödemeleri gerçekleştirilemiyor.

Saldırıdan etkilenen bir bankadan yetkili bugün yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle internet sitesi ve kredi kartı işlemleri aralıklarla yapılamıyor" dedi.

Başka bir banka çalışanı ise, "Saldırı internet sitesi ve iç ağı etkiliyor, şube içi işlemlerde ara sıra aksama olabiliyor" dedi. E-devlet internet sitesine de giriş yapılamadığı görülüyor.

Bankalara yapılan saldırı, geçen hafta Pazartesi başlayan ve “.tr” ile biten internet sitelerinin isimlerini yöneten Nic.TR'ye yapılan saldırıyı izliyor. İki saldırının birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir açıklama yapılmamasına rağmen, dünden bu yana yapılan saldırı bankalara odaklanıyor.

Nic.TR hafta içinde yaptığı açıklamada saldırının yurtdışından kaynaklandığını ve organize olduğunu açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın hafta içinde yaptığı açıklamada suni trafik saldırılarının “.tr” uzantılı internet sitelerine yönelik saldırıların ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) anında müdahale ettiğini ve bu saldırıların hangi ülkeden yapıldığının tespit edilmesinin kolay olmadığını belirtmişti.

“Türkiye saldırılar karşısında aciz duruma düşecek değil”

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkçi saldırılarla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye bu saldırılar karşısında aciz duruma düşecek durumda değil. Gerekli cevap verilecektir diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Anonymous saldırı tehdidinde bulunmuştu

Her zaman koordinasyon içinde olmayan, ancak birlikte hareket eden siyasi aktivist ve bilgisayar korsanlarından oluşan bir grup olan Anonymous ise Pazar günü Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Anonymous tarafından yayımlanan videoda, basında Türkiye'ye yönelik internet erişimi önleyici DDOS saldırısı altında olduğunda dair haberler yer aldığı belirtilerek, "Eğer IŞİD'i desteklemeye son vermezseniz, internetinize saldırıyı sürdüreceğiz. DNS, banka ve devlet sitelerini indireceğiz" dendi.

Uzmanların verdiği bilgiye göre saldırıların kim veya hangi grup tarafından yapıldığını belirlemek mümkün olsa bile çok zor.

Saldırıyı düzenleyenler, kendi bilgisayarlarını kullanmadıkları, sahte adres kullandıkları veya Botnet olarak adlandırılan kontrol altına aldıkları bilgisayar ağlarını kullandıkları için izlerini bulmak çoğu zaman mümkün olmuyor.

Suni trafik nedeniyle işlem yapılamıyor

DDoS olarak adlandırılan saldırılarda, binlerce bilgisayar hedef olarak belirledikleri internet sitelerine çok yoğun trafik göndererek meşru kullanıcılara cevap veremez hale getiriyorlar.

ABD merkezli bir güvenlik firması olan Norse, dünyanın siber saldırı haritasını gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunuyor.

Oluşturulan dünya haritasında en çok saldıran ülke, saldırıların kaynağı, saldırıların türü ve hangi konuma doğru olduğu gibi bilgiler de yer alıyor.

En çok siber saldırı alan ülke ABD olurken en çok siber saldırı yapan ülke ise Çin olarak gözüküyor. Yani dijital dünyada Çin ve ABD arasında büyük bir savaş söz konusu.

Son günlerde Türkiye'ye yönelik iyice artan siber saldırılarda daha çok hedef olan şehirler İstanbul ve Ankara. Saldırıları izlemek adına üç farklı özel harita geliştirilmiş durumda.