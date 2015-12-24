Siber saldırı bankaların internet sitelerini kilitledi

İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank'ın internet sitesine erişimde zorluk yaşanıdı ve bankacılık işlemlerinin bir kısmı yapılamadı. Bazı bankaların sadece internet sistemi çökerken mobil uygulamaları çalışmaya devam etti, bazı bankların ise hem internet sistemi hem mobil sistemi kilitlendi.

ATM ve post cihazlarında da sorun yaşadığı belirtilirken; nedeni henüz netleşmeyen sıkıntının siber saldırıdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Radikal'de yer alan habere göre, sitesine erişim sağlanamayan bir bankanın yetkilisi şunları söyledi: “Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Söz konusu erişim sıkıntısıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. En kısa zamanda açıklamada bulunacağız.”

Bakanlık sitelerinde de sorun yaşanmıştı

Bugün daha erken saatlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait sistem de çökmüştü. Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesine girilemiyor, santrallerine ise ulaşılamıyordu. Yetkililer sorunun kabloların kopmasından kaynaklandığını savunurken, Noter Bilgi Sistemi’nde de arıza meydana gelmiş, saat 11:00′dan beri Noterlik Bilgi Sistemi’nde meydana gelen arıza sebebiyle de tüm noter işlemleri durmuştu.

Anonymous şüphesi

Uluslararası hacker grubu Anonymous, Rusya'nın Türkiye'nin IŞİD'le petrol ticareti yaptığı iddiasını ortaya atmasının ardından hack operasyonu düzenleyeceğini duyurmuştu. "#OpTurkey" adıyla etiketlenen operasyonlarda Türkiye'deki resmi kurumların internet sitelerini hedef alacağı belirtilmişti. Bugün bakanlık ve bankalardaki sitelerde yaşanan sıkıntılar, akıllara Anonymous saldırısı ihtimalini getirdi.