Bankalara siber saldırı güvenlik riski yarattı mı?

Türkiye-Rusya arasındaki gerginlik sonrasında yaklaşık 2 haftadır Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar dün yeni bir boyut kazandı. Bir haftadır bankacılık sistemine yoğun bir biçimde saldıran hacker’lar dün kısmen başarılı oldu ve bazı bankaların internet sitelerine erişim engellendi. Tüm bankaları hedef alan siber saldırı dün gün boyu devam ederken, sosyal medyada birçok bankanın internet sitesine gün içinde ulaşılamadığı gündeme geldi. Uluslararası hacker grubu Anonymous, sosyal medyaya yansıyan açıklamalarında Türkiye’nin IŞİD politikasına yönelik iddialar ortaya atarak, havalaanlarını, askeri kurumları ve özel kurumlarla devlet organlarını hedef alacağı, banka altyapısını yok edeceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.

Gün boyunca bazı bankaların internet sitesine erişimde sorun yaşanması üzerine ulaştığımız bazı bankacılar, saldırının Türk Telekom’un altyapısına yapılan müdahaleden kaynaklandığını belirtti. Saldırganların bankaya erişimin sağlandığı sistemde aşırı trafik yaratarak müşterilerin erişiminin engellediğini belirttiler. Dün bankalara yapılan siber saldırıda parasal herhangi bir suçun işlenmediğine dikkat çeken bir bankacı, “Yapılan siber saldırı parasal değil, dikkat çekmek için günlük hayatın akışına yapılan bir müdahale aslında. Para sisteminin işleyişini durdurduğunuzda günlük hayatınız, ticari işleriniz de duruyor. Bu da bir eylem şekli olarak karşımıza çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

1.5-2 milyar işlem hacmi

Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre, bankacılık sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri olan dijital bankacılık hizmetlerinin Türkiye’de günlük 1.5-2 milyar işlem hacmine ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de günlük bankacılık işlemlerinin yüzde 85’inden fazlası mobil chiazlar dahil dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Güvenlik riski yaratmıyor

Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip bankaların dijital altyapısının oldukça yüksek bir teknoloji ile kurulduğunu ve güvenlik açısından son derece sağlam olduğunu belirten sektör temsilcileri aslında bankalara yönelik saldırının bir haftadan bu yana sürdüğünü belirtiyor. Bir başka bankanın üst düzey bir yetkilisi de bankacılık müşterilerinin herhangi bir endişe taşımaması gerektiğini, belirterek, “Yapılan saldırılarda bankanın sistemine girmiyorlar. Sadece erişimi engelleyici trafik yaratıyorlar. Daha basit bir ifadeyle kapıya kadar gelip, içeri girmeyen bir saldırı söz konusu, güvenlik riski yaratmıyor” dedi.

Yankı saldırısı yapıldı

Dün yaşanan olayda yankı saldırısı taktiğinin kullanıldığını ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, “Bu tip saldırılarda, hedeflenen bir sistemin de gücünü alarak farklı hedefleri etkiliyorlar. Böylece saldırgan bir taşla iki kuş vuruyor. Genellikle saldırganlar ellerindeki gücü arttırmak için bu taktiği kullanıyor. Bu taktik Türkiye’de daha önce denenmişti. Türkiye kendini korumuştu. Ancak bu kez Türkiye hazırlıksız yakalandı. Saldırılar büyürse maliyeti artar” dedi.

7/24 savunmaya geçtik

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada şirketin kamu hizmeti verdiği için binlerce atak ile karşı karşıya kaldığı belirtilerek, “7/24 savunmaya geçmiş durumdayız. Şu ana kadar birçok saldırı püskürtüldü. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışından büyük bir saldırının daha yapılması bekleniyor. Beklenen bu saldırı içinde hazırlıklarımızı tamamladık” denildi.