Teknoloji Bakanı Fikri Işık: Siber saldırılar devam edebilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin bir haftadır maruz kaldığı, dün de 3 özel bankanın sisteminin kilitlenmesine neden olan siber saldırıların devam edebileceğini belirtti. Fikri Işık, ''Siber saldırıların devam edebileceği öngörümüz var'' diye konuştu.

Habertürk televizyonuna açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık siber saldırıların bugün de “biraz form değiştirerek” devam ettiğini söyledi. Işık’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“İlk yoğun saldırı 14 Aralık'ta oldu. Ve bu '.tr' alan adına yönelik yoğun bir saldırı. Bu saldırıda bireysel olarak herhangi bir kurumu hedef alıp, o kurumun sistemini çökertmek ya da bilgileri çalmak amaçlı bir saldırı değil. Bu saldırı sistemi tıkamak, işlemez hale getirmek veya sisteme girişi engellemek olarak yapılıyor.

“Ciddi bir saldırı”

Yani sisteme yönelik bir saldırı Türkiye'ye yönelik komple bir internete yönelik ciddi bir saldırı. Bunu da trafiği arttırarak yapıyorlar. Yani Boğaz Köprüsü'nü düşünün Boğaz Köprüsü'nden normalde her gün 50 bin araç geçerken bir anda bunu 500 bin araca çıkararak sistemi tamamen kilitlemek gibi bir saldırı şeklinde yapıyorlar.

Bunu da zombi bilgisayarlar dediğimiz o köle bilgisayarlar bazen bizim cep telefonumuz oluyor veya masa üstü bilgisayar oluyor. Ya da başka bir düzenek oluyor. Onu bizim hiç farkına varmadan zombi bilgisayar haline getiriyorlar veya zombi akıllı telefon haline getiriyorlar.

Ve hedefledikleri gün aynı anda Türkiye'nin çıkışına yönelik son saldırıda 10 bin kat arttırmışlar. Trafiğe 1 araç geleceğine 10 bin araç geldiğinde ne olursa sistemde de çok ciddi bir yavaşlama oluyor, giriş engelleniyor, bağlantılar yavaşlıyor. Zarar vermeye çalışıyorlar. Saldırıların devam edeceği öngörüsüyle mutlaka bunlara yönelik hızlı ve etkin tedbirlerimizi almamız gerekiyor.

“Kamu kurumlarımız gereken tedbiri almamış”

Birincisi Türkiye böyle bir saldırının olacağına yönelik kamu kurumlarımız almamız gereken tedbirleri almamış. ODTÜ'nün eleştiri ortasında olmasının sebebi o. 5 tane çıkış hattının 4'ünün bir tane servis sağlayıcı tarafından yönetilmesi ve oradaki trafiğin arttırılması trafiğin bir anda Türkiye'nin hızı tak diye düştü.

“Artık sistem bu kadar yavaşlamayacak”

Halbuki bunun yayılması gerekiyordu. Çok daha farklı noktalardan Türkiye'nin çıkış alabilmesi, trafik alabilmesi gerekiyordu. Şimdi bu yapıldı. Bundan sonraki saldırılarda sistemin bu kadar yavaşlamasıyla karşılaşmayacağız.

“Word dosyalarını açmamakta fayda var”

Bilgilerin çalınmasına, A bankasının sistemini çökertme, işlemez hale getirmek değil. Trafiği kilitleyerek tamamen durdurma ya da yavaşlatma bu amaçla yapılıyor. Yarın böyle bir şey yapılır mı, elbette yapılır. Protokolden olan boşluklardan dolayı.

Sabah yaşanan olayı söyleyeyim bir kamu kurumunun mail adresine; Türkiye'nin kusuru değil uluslararası kusur, sanki kamu kurumundan mail geliyor gibi bütün kurumlardan mail göndermişler. Bu aralar dikkatli olmak gerekiyor, word dosyalarını açmamakta fayda var.

“ODTÜ'yle ciddi tartışma var”

Tabii Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak olayın operasyon kısmında değil, teknoloji kısmındayız. Burada yetkili kurum BTK ve Ulaştırma Bakanlığımız. ODTÜ'yle trafiğin yönetildiği ana merkezin devriyle ilgili çok büyük tartışma var. Burada ümit ederim tartışma en kısa zamanda noktalanır. Kurumlar arası çekişmeden dolayı aksamaz ve gecikmez.”