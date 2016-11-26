T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak: Türkiye, terörü koruyan AB'nin bekçiliğini daha fazla yapamaz; açın kapıları, isteyen gitsin!

"Avrupa, içinden çıkamayacağı bir krize sürüklenecek"

26 Kasım 2016 15:46

Yeni Şafak gazetesi, AP’nin aldığı ve tavsiye niteliği taşıyan “Türkiye ile müzakereler dondurulsun” kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sınır kapılarını açarız" çıkışına ilişkin olarak, Açın kapıları, isteyen gitsin. Bırakın, AB kendi sorunuyla yüzleşsin" çağrısı yaptı. 

Gazetenin bugünkü nüshasında (26 Kasım 2016) "Açın kapıları, isteyen gitsin" başlığıyla manşetten verilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, terörü koruyan, mültecileri denizde boğan, insanlık adına utanç verici uygulamalara girişen Avrupa'nın bekçiliğini daha fazla yapamaz. "Müzakereleri geçici dondurma" kararına verilecek cevap, sınır kapılarını açmak, AB adına üstlenilen ağır yükten kurtulmaktır. Bırakın, AB kendi sorunuyla yüzleşsin. Sadece Suriye'den 3,5 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, 25 milyar dolar harcadı. AB, taahhüt ettiği yardımı vermedi. Erdoğan'ın 'sınır kapılarını açarız' çıkışı Avrupa'yı içinden çıkamayacağı bir krize sürükleyecek."

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfası şöyle:

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeterörü koruyan ABaçın sınır kapılarınıYeni Şafak

İlgili Haberler

Erdoğan'dan AB'ye: Bana bak; ileri giderseniz sınır kapılarını açarız!

"Geleneklerde kadın istismarıyla ilgili ne varsa kadim inancımıza, kadim kültürümüze aykırı"

CHP’den “Sınır kapıları açılır” diyen Erdoğan'a: Onu yaparsınız, söylemezsiniz; boş konuşuyorsunuz

“Türkiye’ye zarar veriyorsunuz”

Almanya'dan Erdoğan'ın 'sınır kapılarını açarız' sözlerine yanıt

Alman hükümetinin Sözcü Vekili Ulrika Demmer, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi

AB Komisyonu Başkanı'ndan Erdoğan'ın "Sınırları açarız" çıkışına cevap

"Ben Erdoğan'ı 17-18 yıldır tanıyorum, o da beni tanıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24