Yeni Şafak: Türkiye, terörü koruyan AB'nin bekçiliğini daha fazla yapamaz; açın kapıları, isteyen gitsin!

Yeni Şafak gazetesi, AP’nin aldığı ve tavsiye niteliği taşıyan “Türkiye ile müzakereler dondurulsun” kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sınır kapılarını açarız" çıkışına ilişkin olarak, Açın kapıları, isteyen gitsin. Bırakın, AB kendi sorunuyla yüzleşsin" çağrısı yaptı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (26 Kasım 2016) "Açın kapıları, isteyen gitsin" başlığıyla manşetten verilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, terörü koruyan, mültecileri denizde boğan, insanlık adına utanç verici uygulamalara girişen Avrupa'nın bekçiliğini daha fazla yapamaz. "Müzakereleri geçici dondurma" kararına verilecek cevap, sınır kapılarını açmak, AB adına üstlenilen ağır yükten kurtulmaktır. Bırakın, AB kendi sorunuyla yüzleşsin. Sadece Suriye'den 3,5 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, 25 milyar dolar harcadı. AB, taahhüt ettiği yardımı vermedi. Erdoğan'ın 'sınır kapılarını açarız' çıkışı Avrupa'yı içinden çıkamayacağı bir krize sürükleyecek."

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfası şöyle: