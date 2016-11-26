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AB Komisyonu Başkanı'ndan Erdoğan'ın "Sınırları açarız" çıkışına cevap

"Ben Erdoğan'ı 17-18 yıldır tanıyorum, o da beni tanıyor"

26 Kasım 2016 14:53

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıya kapılarını açtığını belirterek, "Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye ders vermekten çekinmesini istiyorum." dedi.

Juncker, merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalında yayınlanan "Global Conversation" programında Türkiye-AB ilişkileri ve sığınmacı krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Ürdün ve Lübnan ile sığınmacılar konusunda AB'den daha fazlasını yaptığını vurgulayan Juncker, bundan dolayı AB üyelerinin eleştirilerinde makul olmasını istedi.

Juncker, şunları kaydetti:

"Türkiye önemli bir müttefik, bu sadece sığınmacı krizi yüzünden değil. Tabii Avrupa'nın yapamadığı ancak Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıyı ağırladığı konusu da açıkça ortada olan bir gerçek. Ben de bu yüzden Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye ders vermekten çekinmesini istiyorum. Türkiye, sınır ülkeleri Ürdün ve Lübnan gibi Avrupa'dan çok daha fazlasını yaptı. Bu yüzden bu konuda konuşurken alçak gönüllü olmak gerekir."

AB ile Türkiye arasında sürdürülen tam üyelik müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Juncker, "Yöneltilmesi gereken soru; Türkiye, AB üyesi olması için gereken bütün kriterleri yerine getirmeyi istiyor mu? Ben Türkiye'nin bu soruyu kendisine sorduğunu düşünmüyorum. Bu soru sorulmadığı için yanıtı da yok." ifadelerini kullandı.

Jean-Claude Juncker, AB'nin Türkiye'deki siyasi iktidar ile yürüttüğü diyaloğa ilişkin soruyu da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli olarak görüştüğünü aktaran Juncker, "Görüşmelerimiz enerjik bir şekilde geçiyor. Ben onu 17-18 yıldır tanıyorum. Ben onu tanıyorum, o da beni tanıyor." diye konuştu.

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