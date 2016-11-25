T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupa Birliği'nden Erdoğan'ın mülteci sözlerine yanıt

Erdoğan'dan AB'ye "Bana bak; ileri giderseniz sınır kapılarını açarız" sözleriyle rest çekmişti

25 Kasım 2016 21:49

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı ile ilgili, "Biz bu sığınmacı anlaşmasına bağlıyız ve başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Mülteci krizi ve Türkiye'ye yaklaşımlar konusunda Avrupa Birliği'ni eleştiren Erdoğan, "3 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bana bak, ileri gidersiniz sınır kapılarını açarız!" ifadelerini kullanmıştı. 

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Mutabakatın, karşılıklı güvenen ve taahhütlerin yerine getirilmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Schinas, hem AB'nin hem de Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

Baş sözcü, AB'nin Türkiye'ye sığınmacı mutabakatına bağlı olduğunu ve başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

 

"AP, AB'nin en demokratik kurumu"


Schinas, Avrupa Parlamentosunun (AP), Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etmesi hakkında, "AB Komisyonunun pozisyonunu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini açıkladı. AP, AB'nin en demokratik kurumu." değerlendirmesinde bulundu.

Vize serbestisi için Türkiye'nin yerine getirilmesi gereken 7 kriter bulunduğunu anlatan Schinas, Türkiye'nin terörle mücadele kanunuyla ilgili kriterde anlaşmazlık olduğunu, bununla ilgili bir çözüm bulmaya kendilerini adadıklarını söyledi.

ETİKETLER

ErdoğanABsınır kapılarını açarızmültecisığınmacıMargaritis SchinasAB Komisyonuavrupa parlamentosu

İlgili Haberler

Uluslararası Af Örgütü: Türkiye, Halep'teki bombardımandan kaçanlar için sınır kapılarını açmalı

Binlerce insanın sınırın Suriye tarafında kötü koşullarda sıkıştığı belirtildi

Erdoğan'dan AB'ye: Bana bak; ileri giderseniz sınır kapılarını açarız!

"Geleneklerde kadın istismarıyla ilgili ne varsa kadim inancımıza, kadim kültürümüze aykırı"

CHP’den “Sınır kapıları açılır” diyen Erdoğan'a: Onu yaparsınız, söylemezsiniz; boş konuşuyorsunuz

“Türkiye’ye zarar veriyorsunuz”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24