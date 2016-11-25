Avrupa Birliği'nden Erdoğan'ın mülteci sözlerine yanıt

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı ile ilgili, "Biz bu sığınmacı anlaşmasına bağlıyız ve başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Mülteci krizi ve Türkiye'ye yaklaşımlar konusunda Avrupa Birliği'ni eleştiren Erdoğan, "3 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Bana bak, ileri gidersiniz sınır kapılarını açarız!" ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Mutabakatın, karşılıklı güvenen ve taahhütlerin yerine getirilmesine bağlı olduğuna dikkati çeken Schinas, hem AB'nin hem de Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

Baş sözcü, AB'nin Türkiye'ye sığınmacı mutabakatına bağlı olduğunu ve başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

"AP, AB'nin en demokratik kurumu"



Schinas, Avrupa Parlamentosunun (AP), Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etmesi hakkında, "AB Komisyonunun pozisyonunu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini açıkladı. AP, AB'nin en demokratik kurumu." değerlendirmesinde bulundu.

Vize serbestisi için Türkiye'nin yerine getirilmesi gereken 7 kriter bulunduğunu anlatan Schinas, Türkiye'nin terörle mücadele kanunuyla ilgili kriterde anlaşmazlık olduğunu, bununla ilgili bir çözüm bulmaya kendilerini adadıklarını söyledi.