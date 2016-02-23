Uluslararası Af Örgütü: Türkiye, Halep'teki bombardımandan kaçanlar için sınır kapılarını açmalı

Uluslararası Af Örgütü, Öncüpınar/Bab al-Selam sınır geçişindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiyeli yetkililer, geçen iki haftada kuzey Halep kırsalının yoğun bombalanmasından kaçan, acil tıbbi bakım ihtiyacı olan yaralı sivillerin girişine engel olmuştur. Sınır kapıları çatışmadan kaçan herkese açılmalıdır” dedi.

Bianet'in haberine göre; örgüt ayrıca, “Güvenlik güçlerinin, sınırı gayriresmi bir şekilde geçmeye teşebbüs eden, aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri vurduğunu ve yaraladığını” açıkladı.

Af Örgütü Kriz Birimi Direktörü Tirana Hassan şu açıklamayı yaptı:

“Konuştuğumuz insanlar, günlük hava saldırıları ve korkunç insani koşullar arasında sıkışıp kalan siviller için umutsuz durumun trajik bir resmini çizdi. Türkiye'nin son derece seçici uygulaması korkunç. Şiddetten kaçan herkes korunmasız durumda kalmışken, tıbbi tedavi için sadece durumu ciddi yaralıların girişine izin veriliyor.”

Sınırda sıkıştılar

Af Örgütü, sınır kapısının Suriye'deki çatışmadan kaçan herkese, özellikle evlerinde, hastanelerde ve okullarda günlük hava saldırılarının hedefi olan yaralı ve hasta sivillere açık kalması gerektiğini belirtti.

Af Örgütü’nün görüştüğü Suriye’deki görgü tanıkları ve doktorlar ile yaralı yakınlarıyla Öncüpınar sınır kapısından geçmelerine izin verilmiş ailelerin beyanlarında binlerce Suriyeli’nin sınırın Suriye tarafında kötü koşullarda sıkıştığı ifade edildi.

“Yaralılar geri gönderiliyor”

Af Örgütü’ne konuşan Azez’den bir doktor şunları anlattı:

“Pek çok hastane artık faal değil, bu nedenle biz tedavi sağlamakta güçlük çekiyoruz. Yeterli cerrahımız veya ekipmanımız yok. Yaralıları Suriye sınır geçişindeki Bab al-Selam’da bulunan hastaneye yerel ambulanslarla gönderiyor, Türkiye’ye sevk edilmelerini talep ediyoruz. Fakat bunların çoğu ciddi yaralanmalardan mustarip olmadığı gerekçesiyle geri gönderiliyor.”

Suriyeli doktorlar Uluslararası Af Örgütü’ne, yaralılar Bab al-Selam’daki sınır hastanesine vardığında, Türkiye’de hastanede tedavi görmeleri için Türkiyeli doktorlarının aralarından yaralı seçtiklerini açıkladı.

Eğer yaralanmaları hayati tehlike içermiyor ve acil tedavi gerektirmiyorsa geri gönderiliyor.

Suriye’deki kronik hastalıkları tedavi edecek tıbbi tesislerin yeterli ilaç veya ekipmanı olmamasına rağmen kanser hastaları ve diyaliz ihtiyacında olanların girişi engellendi.

“Günde iki sivil sınır geçişinde vuruluyor”

Azez’den bir doktor ve bir sağlık görevlisi de Uluslararası Af Örgütü’ne, Kilis sınırından kaçakçılar yardımıyla sınırı geçmeye çalışan Suriyelilerin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Dünyada en fazla mülteci bulunduran Türkiye’de 2.6 milyondan fazla Suriyeli mülteci var.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre son iki haftada sınıra, aralarında Rusya silahlı güçleri ve içinde Arap ve Kürt silahlı grupları bulunduran Suriye Demokratik Güçleri’nin de bulunduğu Suriye hükümeti ve müttefik kuvvetleri tarafından Halep’in kuzeyindeki muhaliflerin elindeki noktalara yoğun yer ve hava saldırılarından kaçan 58 bine yakın kişiye ulaştı.