Yeni Şafak’tan faiz indirimi yorumu: Ekonomiye can suyu

Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası faiz indirimini sürmanşetten “Ekonomiye can suyu” başlığıyla duyurdu. Öte yandan Merkez Bankası'nın faizi 2 puan indirmesinin ardından dolar kuru 9.66 lirayı gördü.

Yeni Şafak haberinde, “Merkez Bankası, faiz lobisinin baskı ve tehditlerine rağmen cesur bir kararla faizi 2 puan indirerek 16’ya düşürdü. Güçlü indirim yatırım, üretim, istihdamı artırmak isteyen işletmeler ile vatandaşların finansmana daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak. 16 ay sonra ilk kez geçen ay 1 puanlık indirime giden MB indirim serisini sürdürmüş oldu.” İfadesini kullandı.

Haberde şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası’nın bu cesur kararı yatırım, üretim ve istihdamı arttırmak isteyen işletmeler ile vatandaşların finansmana daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayacak. Merkez’in bankalara daha ucuza para satması anlamına gelen dünkü faiz indiriminin ardından bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesini beraberinde getirmesi bekleniyor. MB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, “Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır”