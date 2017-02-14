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Yeni Şafak, referandumla ilgili AKP tweetini sildi

Yeni Şafak, 4 ilde yapılan operasyonla ilgili haberi Twitter hesabından paylaşırken gafa imza attı

14 Şubat 2017 14:10

Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da sabah saatlerinden yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonu haberleştiren hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, tartışma yaratacak bir tweet attı.

Yeni Şafak'ın Twitter hesabından paylaşılan haber, DBP’li Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın yeğeninin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınması "AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin antipropagandasına karşı çalışma yapıyor" başlığıyla tweetlendi. Yeni Şafak, paylaştığı mesajı kısa süre sonra sildi.

Yeni Şafak’ın o tweeti şöyle:

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Yeni ŞafakAKP tweetisildireferandumTwitterSırrı Sakık

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