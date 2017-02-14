Yeni Şafak, referandumla ilgili AKP tweetini sildi

Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da sabah saatlerinden yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonu haberleştiren hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, tartışma yaratacak bir tweet attı.

Yeni Şafak'ın Twitter hesabından paylaşılan haber, DBP’li Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın yeğeninin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınması "AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin antipropagandasına karşı çalışma yapıyor" başlığıyla tweetlendi. Yeni Şafak, paylaştığı mesajı kısa süre sonra sildi.

Yeni Şafak’ın o tweeti şöyle: