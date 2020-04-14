Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye'yi durdurmak ABD, Avrupa, İsrail ve onların ortakları için en öncelikli konu haline gelmişti

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra dünyanın yeniden şekilleneceğini belirttiği yazısında, "Mesela Türkiye, kuruluşundan bu yana ilk kez “merkezi güç/ülke” olarak öne çıkıyor, bu yönde yoğun hazırlık yapıyordu. Etrafındaki çatışma haritası, cepheler inşa edilmesi hep bu yüzdendi. Türkiye’yi durdurmak, ABD, Avrupa, İsrail ve onların bölgemizdeki ortakları için en öncelikli konu haline gelmişti. Çünkü Türkiye, bir cephe ülkesi gibi değil bir süper güç gibi hareket etmeye başlamıştı." iddiasında bulundu.

İbrahim Karagül, güçlü ve zengin ülkelerin zaaflarının, Türkiye'nin ise ne kadar dirençli ve güçlü olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

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