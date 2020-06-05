Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye dünya çapında oyun değiştirici, kendi bölgesinde oyun kurucu güçtür

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'ın Ankara'daki görüşmesini değerlendirdiği yazısında, "Türkiye, dünya çapında oyun değiştirici güçtür! Kendi bölgesinde oyun kurucu güçtür. Coğrafyamızın her köşesinde “Türkiye Etkisi” hesaba katılmadan hiçbir şey yapılamaz.

“Akdeniz’de Türkiye’siz oyun kurulamaz” cümlesinin aslı şudur: Coğrafyada Türkiye’nin içinde bulunmadığı hiçbir oyun kurulamaz. Bu gerçeği, bir süre sonra, yakın coğrafyamızın sınırlarının çok ötesinde de duyacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Doğu Akdeniz, Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kıyılarının sıfır noktasına hapsetmek isteyenlerin oyununun Libya'da bozulduğunu iddia ederek, "Ülkemizi Akdeniz’deki bütün hesapların dışında tutanların enerji projeleri çöktü. Türkiye’ye karşı oluşturulan Akdeniz İttifakı çöktü.

“Türkiye Ekseni” diye bir güç yükselişinden söz ediyorum uzun zamandır. Bütün boyutlarıyla irdelemeye, tartışmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir hamasetten, bir duygusallıktan öte, dünyayı çok iyi izleyenlerin açıkça göreceği, bir büyük dönüşüme işaret ediyorum.

Küresel güç haritasındaki depremin bir ülkeyi nasıl yıldızlaştırdığından, kendisini ve çevresini nasıl değiştirdiğinden, bu değişimin, bu yeniden inşanın, dünyadaki değişimle nasıl örtüştüğünden ve nasıl bir gerçekçi zemine yerleştiğinden söz ediyorum." diye yazdı.

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