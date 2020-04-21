Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye bilinen bütün güç alanlarında durdurulamaz ülke oluyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Kuzey ve Orta Afrika'dan Balkanlara, Akdeniz'den Kafkaslara, Basra Körfezi'nden Karadeniz'e kadar geniş bir alanda 'Türkiye mucizesi' gerçekleştiğini savunduğu yazısında, "Tarihin ve coğrafyanın dinamikleriyle uyumlu hareket eden, küresel güç kaymalarını ince ince hesaplayan bu ülke, dünyanın şaşkın bakışları altında yıldızlaşıyor. O ülke Türkiye. Coğrafyanın her köşesinde, bilinen bütün güç alanlarında 'durdurulamaz ülke' oluyor." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tarihini değiştiren adam olduğunu belirterek, "Dünyanın 'merkez coğrafyası'nda, 'insanlığın anavatanı'nda bir mucize gerçekleşiyor. Çok büyük bir güç yükselmesi yaşanıyor. Türkiye ile yan yana, omuz omuza olanlar geleceğin kapılarını açacak. Karşısında duranlar tarihi ıskalayacak." ifadelerini kullandı.