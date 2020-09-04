Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye, Batı'nın müdahale edeceği tüm alanları kapattı; en zayıf alan ekonomiydi, o da doğal gaz keşfiyle kapatıldı

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin son birkaç yılda Batı'nın müdahale edebileceği bütün alanları kapattığını iddia ederek, "En zayıf alan ekonomiydi, o da doğal gaz keşfiyle, daha keşfedilecek olanlar, açıklanacak olanlarla kapatıldı. Ellerindeki en güçlü silah da alındı. İçeride kurdukları cephenin de bir işe yaramayacağı çok yakın zamanda anlaşılacak.

Çünkü gücün eğilimi Türkiye’den yana. Küresel ölçekte bütün gelişmeler Türkiye’yi besliyor, onu güçlendiriyor. Türkiye de, coğrafyadaki bin yıllık siyasi zenginliği ile bu alanı besliyor." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'nin Batılı ülkelere ve onların içerideki ortaklarına karşı mücadele verdiklerini belirterek, "Son dört yılda onların “kırk yılda yapamaz” dediklerini yaptık. Bu hızla, bu güç yoğunlaşmasıyla daha nelerin, nasıl değişeceğini tahmin edin. Batı’nın çöküşünü izliyoruz. Türkiye’nin yükselişine tanık oluyoruz. İşin özeti bu. Her yeni gelişme, değişim bu eksende olacaktır.

Macron Türkiye’yi “imparatorluk fantezisi kurmak”la suçlamış! Velev ki öyle.. Ne yapabilirsin ki.. Sömürgecilik dönemi bitti! O düzen çöküyor. Yakında ardı ardına çökmüşler göreceğiz. Batı için “tarihin sonu” dedikleri bu olsak gerek." ifadelerini kullandı.

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