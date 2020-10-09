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Medya

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Erdoğan kime destek verirse o lider güçleniyor, kime ters bakarsa o lider güçten düşüyor

09 Ekim 2020 07:54

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin elini nereye atsa orada derin değişimlere yol açtığını, kime destek verse o ülkenin güçlendiğini iddia ettiği yazısında, "Türkiye; sadece SİHA’larla bile, küçük ülkelerin, büyük ülkelerle nasıl boy ölçüşebileceğinin yolunu gösterdi. Bu, insanlık tarihinde bir devrimdir ve çok şey değiştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kime destek verirse o lider güçleniyor. Kime ters bakarsa o lider güçten düşüyor. Erdoğan gibi lider profili, “Türkiye” gibi ülke profili yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Batılı dünya düzenini sorgulayan en önemli ülke olduğunu belirten Karagül, "Türkiye; Atlantik Ekseni (ABD-Avrupa), Rusya, Çin, Hindistan, Almanya (AB) gibi yeni güç bloklarının dışında coğrafya merkezli yeni bir güç alanı inşa etmektedir. Bunun blokun adı “Türkiye Ekseni”dir." diye yazdı.

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