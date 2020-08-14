Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: BAE, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Mısır'dan oluşan Arap gücü Türkiye'ye karşı akılsızca hareketlere girişti

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Mısır'dan oluşan Arap gücünün Türkiye Karşıtı Cephe kurduklarını belirterek, "Bu cephe, coğrafyanın tamamında Türkiye’ye karşı akılsızca hareketlere girişti. Terör örgütlerini yönetmek, ekonomik saldırılar, suikast ve infazlar dahil, Afrika’dan Güney Asya’ya kadar her alanda Türkiye’yi zayıflatmaya çalışıyor.

Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Kafkaslar’da, Basra Körfezi’nde, Kızıldeniz çevresinde, Orta Afrika’da Türkiye ile ilan edilmemiş bir savaş yürütüyorlar. Bunu yaparken de İsrail’le, Fransa ile, ABD ile, Avrupa ile, hatta Yunanistan ve Rum Yönetimi ile ortaklık kuruyor." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır rejimlerinin Şii-Sünni savaşı için kullanıldıklarına iddia ederek, "Ama Arap milleti, vatanseverleri şunu bilmeli. Bu tam bir intihar hazırlığıdır. Tuzağı Arap topraklarına, ülkelerine kurdular. Bu liderler, rejimler Arap ulusunu yokoluşa sürükleyecek, Arap topraklarını şehir devletlerine bölecek.

Tekrar hatırlatayım. Neden Arap olmayan Müslüman ülkeler güç kazanıyor da, Arap olan Müslüman ülkeler sürekli güç kaybediyor? Arap sokakları uyanmalı artık! Yeni kolonyalizme direnmeliyiz!" ifadelerini kullandı.

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