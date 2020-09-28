Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Azerbaycan savunması, vatan savunmasıdır; bizim için vatan çok geniş bir kavramdır!

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda güç dengesinin değişeceğini iddia ederek, "Rusya ve İran’ın şımarttığı Ermenistan istediği gibi Azerbaycan’ı tehdit edemeyecek, baskı altına alamayacak, işgal planları yapamayacaktır." ifadeleri kullandı.

Ermenistan saldırılarının sadece Azerbaycan'ı hedef almadığını, aynı zamanda Türkiye'yi de vurduğuna işaret eden Karagül, "Türkiye nefes aldıkça Azerbaycan yalnız bırakılmayacaktır. Ermenistan saldırıları aslında Türkiye’ye yapılıyor. PKK ve DEAŞ üzerinden nasıl saldırı yapılmışsa bu da öyle. Amacı aynı.

Azerbaycan savunması, vatan savunmasıdır. Siyasi kimliğimiz ve bilincimiz budur. Jeopolitik aklımız da, savunma stratejilerimiz de böyledir. Unutmayın, bizim için vatan çok geniş bir kavramdır!

“Tarih döndü” derken basit bir hamaset yapmıyoruz. Kafkasya’dan da bir zafer bekliyoruz!" diye yazdı.

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