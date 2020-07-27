Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Ayasofya'nın açılması, Erdoğan'ın Kur'ân okuması, dirilişin, yükselişin ilânıdır!

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Batı'nın 'medeniyetler savaşı' adı altında Türkiye ve Müslüman dünyayı tarih dışına itme planlarının çöktüğünü belirterek, "Bu aklın, bu hareketin, bu yürüyüşün öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da Kur’ân okuması, Batı’nın İslâm medeniyetini, Türk gücünü, coğrafya zenginliğini bir yüz yıl daha susturma planlarını tersine çevirmiştir. Yok etmek istedikleri medeniyet dirilişe, yükselişe geçmiştir. Bu, siyasi tarihte en büyük olaylardan biridir." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Batı dünyasının yeni bir küresel düzen kurmak için Müslümanları tarih dışına itmeye dönük amansız saldırılar yürüttüğünü savunarak, "Bunları yaparken de Müslüman devletlerin, Müslüman aydınların önüne kırıntılar atıyor, onlarla oyalanmasını istiyor, onların doğrularını ve yanlışlarını bu şekilde belirliyordu. Bu, 1. Dünya Savaşı sonrası coğrafyamıza dönük en büyük saldırıydı. Osmanlı’yı paramparça eden o savaşın bize yönelik bölümünü hep bir “Haçlı Savaşı” olarak gördüm." ifadelerini kullandı.

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