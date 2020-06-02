Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: ANTIFA, PKK/YPG kamplarında eğitiliyor, ABD kendi düşmanını elleriyle besliyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD'de 46 yaşındaki George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara yönelik yazısında, ABD'nin özgürlük, demokrasi, adalet ve insanlık değerleriyle sınandığını belirterek, "Kendi halkına, insanına reva gördükleri şiddetle, Irak’ta, Afganistan’da, Ebu Gruyb’de, Guantanamo’da, Bağram Hava Üssünde, yeryüzünün onlarca ülkesine yaydıkları gizli cezaevlerinde, okyanuslarda tuttukları sorgu gemilerindeki mantıklarıyla aynı.

Kendi içindeki toplumsal isyan daha da büyüsün, aynı işkence merkezlerini, aynı toplama kamplarını kendi topraklarında kuracaklar." diye yazdı.

İbrahim Karagül, ABD Başkanı Donald Trump'un ANTIFA'yı terör örgütü ilan edecekleri açıklamasına ilişkin olarak da, "Oysa o örgüt Suriye’de PKK/YPG kamplarında eğitiliyor. Hani o ABD’nin binlerce TIR dolusu silah verdiği ve Türkiye ile savaştırdığı örgütle. Ve ANTIFA buralarda bizzat ABD askerleri gözetiminde eğitiliyor.

Peki, nerede ABD devlet aklı? Kendi düşmanını kendi elleriyle besleyen bir akıl, kendi sonunu hazırlıyor demektir." ifadelerini kullandı.

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