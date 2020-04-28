Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Ankara Barosu bildirisine imza atanların ruhsatları iptal edilmeli, olmazsa sokakta yüzlerine tükürün!

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Görmez hakkındaki bildirisine yönelik yazısında, "Ankara Barosu’nun o bildirisi hiç unutulmayacak. Bu millet, bu topraklar, bu sözleri onlara yedirecek. O bildiriyi yazıp yayınlayanlar, bu sözler ömrünüz boyunca peşinizi bırakmayacak. Tekrar ediyorum: Ankara Barosu yönetimine, o bildiriyi kaleme alanlara, yayınlayanlara, talimatını verenlere karşı binlerce, yüz binlerce hakaret ve tazminat davaları açın. Ve bu bildiriyi yazıp yayınlayanlara karşı; terörden, organize suçtan, milleti kışkırtmaktan, bölücülükten, inançlara saldırıdan, toplumsal infial çıkarmaya teşebbüsten soruşturmalar açılmalı. O avukatların, avukatlık ruhsatları da iptal edilmeli. Çünkü onlar bu ülkeyi hak etmiyorlar. Bunların hiçbirisi mi olmadı. Sokakta, gördüğünüz yerde, yüzlerine tükürün." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Türkiye'nin 'vesâyet kalıntısı' kurumlardan kurtulması gerektiğini de belirterek, "İmtiyazlarını ellerinden almalı. Milyonlarca insan, öylesine durup onların hakaretlerini, saldırılarını sindirmek zorunda değil." diye yazdı.