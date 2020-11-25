Yeni Şafak gazetesi Koronavirüs'ün ilacını buldu; zeytin yaprağı çayı!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi, zeytin yaprağı çayını "Koronavirüs'ün bulaşmasını engelleyen" bir tedavi yöntemi olarak manşetine taşıdı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, manşetin halk sağlığını tehlikeye atan ve haberciliği kurallarına uymadığını dile getirdi.

1 milyon 400 bini aşkın insanın hayatına yol açan Koronavirüs salgınına karşı, gerek dünyada gerekse Türkiye'de aşı ve diğer tıbbi tedavi çalışmaları devam ederken, bilim dışı "çözüm"ler da halk sağlığını tehdit ediyor.

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetine "Koronavirüse karşı zeytin yaprağının faydalı olduğunu" iddia ettiği bir haberi taşıdı.

Habere göre, fabrikada çalışanlar ve ailelerinde Koronavirüs vakaları sıfırlandı!

Gazetenin haberinde zeytin yaprağının Koronavirüs'ü "sıfırlayan" etkisine örnek olarak Albayrak Grubu'na ait TÜMOSAN ve Varaka Kağıt fabrikalarında Koronavirüs'e yakalanan işçilerden söz edildi.

Haberdeki ilgili bölümler şöyle: "500 çalışanı olan TÜMOSAN Traktör fabrikası işçilerinin 94’ü koronaya yakalanmıştı. Yaklaşık 2 aydır her gün sabah akşam zeytin yaprağı çayı içirilen 500 TÜMOSAN çalışanı ve ailelerinde korona vakası sıfırlandı."

"Aynı deneme, Balıkesir’deki eski SEKA yeni Varaka Kâğıt Fabrikasında da yapıldı. Fabrikada çalışan 460 kişiye günde 3 defa zeytin yaprağı çayı ikram edildi. Sonuç yine şaşırtıcı oldu, vakalar sıfırlandı. Sadece 1 kişi kovid 19’a yakalandı, o personelin de zeytin yaprağı çayı içmediği belirlendi."

Habere göre "zeytin yaprağı" formülü, İstanbul’daki 3 hastanede de denend ve denemelerle zeytin yaprağının kovide karşı önemli bir koruyucu (!) olduğu ortaya koyuldu.

Faruk Bildirici: Halk sağlığını tehdit ediyor

Yeni Şafak'ın haberini kişisel Twitter hesabında paylaşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, tepkisini, "Yeni Şafak’ın “Koronaya karşı zeytin yaprağı” manşeti, halk sağlığını tehlikeye atan, haberciliğin hiçbir kuralına uymayan bir haber. Bilim hiçe sayılmış..." ifadeleriyle dile getirdi.