T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak Chomsky için özür diledi, söyleşiyi yayından kaldırdı

Yeni Şafak: Noam Chomsky söyleşisinin bazı bölümlerinde hatalar tespit edilmiştir. Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu hatalar için Sayın Chomsky ve okurlarımızdan özür dileriz

02 Eylül 2013 11:31

Yeni Şafak gazetesi, gazeteci Burcu Bulut'un, Noam Chomsky ile yaptığı söyleşide bazı hatalardan dolayı yayından kaldırdığını açıklayarak, özür diledi.

Yeni Şafak, Noam Chomsky söyleşisini yayından kaldırdı.

yenisafak.com.tr'de yer alan metinde, "Yeni Şafak'ta, Burcu Bulut imzasıyla 27.08.2013 tarihinde yayınlanan Noam Chomsky söyleşisinin bazı bölümlerinde hatalar tespit edilmiştir. Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu hatalar için Sayın Chomsky ve okurlarımızdan özür dileriz. İlgili röportaj ise internet sitemizden kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

yeni şafakchomskyburcu bulutsöyleşi

İlgili Haberler

Chomsky: Arap Baharı gerçek ruhunu Mısır'da darbeye karşı direnişle buldu

Ünlü düşünür Noam Chomsky, 'Mısır'da darbe sonrası sessizce kabuğuna çekilen bir halk görmeye hazırlanmıştık. Bu başkaldırı Arap Baharı'nın gerçek ruhunu artık bulduğunu gösteriyor' dedi

Chomsky: Yeni Şafak söyleşisinde söylemediğim şeylere yer verildi

Chomsky, Yeni Şafak'ın sorularına verdiği yanıtlara sadık kalınmadan çeviri yapıldığını, söylemediği şeylerin röportajda yer aldığını ifade etti

Yeni Şafak'taki Chomsky söyleşisini yapan Burcu Bulut'tan açıklama

Burcu Bulut: Bu söyleşi Yeni Şafak’ta yayımlandığı tarihten bugüne, bir çeşit karalama kampanyasına maruz kaldım

Yeni Şafak'ın Chomsky açıklamasında 'sütliman' nasıl 'milk port' oldu?

Sosyal medya, Yeni Şafak'ın Chomsky röportajında, ünlü düşünürün 'sütliman'ın İngilizce'deki karşılığı olarak söylediği iddia edilen 'milk port' kelimesini konuşuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24