Yeni Şafak Chomsky için özür diledi, söyleşiyi yayından kaldırdı

Yeni Şafak gazetesi, gazeteci Burcu Bulut'un, Noam Chomsky ile yaptığı söyleşide bazı hatalardan dolayı yayından kaldırdığını açıklayarak, özür diledi.

Yeni Şafak, Noam Chomsky söyleşisini yayından kaldırdı.

yenisafak.com.tr'de yer alan metinde, "Yeni Şafak'ta, Burcu Bulut imzasıyla 27.08.2013 tarihinde yayınlanan Noam Chomsky söyleşisinin bazı bölümlerinde hatalar tespit edilmiştir. Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu hatalar için Sayın Chomsky ve okurlarımızdan özür dileriz. İlgili röportaj ise internet sitemizden kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.