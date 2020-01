Yeni Şafak'ın Chomsky açıklamasında 'sütliman' nasıl 'milk port' oldu?

Yeni Şafak’ta Burcu Bulut imzası ile 26 Ağustos’ta yayımlanan Noam Chomsky söyleşisi gündemde kalmaya devam ediyor.

Chomsky’nin sorulara verdiği yanıtlara sadık kalınmadan çeviri yapıldığını, söylemediği şeylerin röportajda yer aldığını ifade etmesinin ardından Yeni Şafak gazetesi dün ‘röportajın İngilizce orijinal versiyonu’ olduğu iddia edilen bir metin yayımladı.

‘Zorunlu açıklama!’ başlıklı metinde, “Söyleşiyi yapan Burcu Bulut sadece üç cümleyi konunun akışına bağlı olarak kendisi eklemiştir. Ancak ekleme yapmanın doğru olmadığı da bir gerçektir” denilirken, açıklamada Chomsky’nin söylediği ‘iddia edilen’ cümlelere de yer verildi.

Ancak ünlü bir dilbilimci olan Chomsky’nin söylediği iddia edilen sözlerdeki “İngilizce dilbilgisi hataları” tartışmaların başka bir boyuta doğru evrilmesine yol açtı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Chomsky’nin dilbilgisi hatalarıyla dolu ve basit bir seviye İngilizce kullanamayacağı görüşünde birleşirken, metinde Türkçe’ye ‘sütliman’ olarak çevrilen ‘milk port’ kelimesi Twitter ’da TT oldu.

Chomsky’nin verdiği iddia edilen ve Yeni Şafak’ta Türkçe yayımlanan cevapların birinde, “Aksine ne zaman ki her şey süt liman olur, düzene girer işte o zaman Batı'da telaş başlar” cümlesi yer alıyor. Ancak cevabın İngilizcesi şöyle: “Contrary to what happens when everything that milk port, enters the work order, then begins to bustle in the West.”

Türkçe dinginlik, sakinlik manasına gelen ve “Her şey sütliman” deyiminin, Chomsky tarafından İngilizce “Everything that milk port” olarak kullanılması şaşkınlık yarattı. Sütliman tabiri, Rumca iç liman manasına gelen “sotolimáni” kelimesin Türkçeye geçmiş hali. Ve İngilizce'de böyle bir tabir yok.

Sosyal medya adeta yıkıldı

