T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak'ın Chomsky açıklamasında 'sütliman' nasıl 'milk port' oldu?

Sosyal medya, Yeni Şafak'ın Chomsky röportajında, ünlü düşünürün 'sütliman'ın İngilizce'deki karşılığı olarak söylediği iddia edilen 'milk port' kelimesini konuşuyor

01 Eylül 2013 17:33

Yeni Şafak’ta Burcu Bulut imzası ile 26 Ağustos’ta yayımlanan Noam Chomsky söyleşisi gündemde kalmaya devam ediyor.

Chomsky’nin sorulara verdiği yanıtlara sadık kalınmadan çeviri yapıldığını, söylemediği şeylerin röportajda yer aldığını ifade etmesinin ardından Yeni Şafak gazetesi dün ‘röportajın İngilizce orijinal versiyonu’ olduğu iddia edilen bir metin yayımladı.

‘Zorunlu açıklama!’ başlıklı metinde, “Söyleşiyi yapan Burcu Bulut sadece üç cümleyi konunun akışına bağlı olarak kendisi eklemiştir. Ancak ekleme yapmanın doğru olmadığı da bir gerçektir” denilirken, açıklamada Chomsky’nin söylediği ‘iddia edilen’ cümlelere de yer verildi.

Ancak ünlü bir dilbilimci olan Chomsky’nin söylediği iddia edilen sözlerdeki “İngilizce dilbilgisi hataları” tartışmaların başka bir boyuta doğru evrilmesine yol açtı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Chomsky’nin dilbilgisi hatalarıyla dolu ve basit bir seviye İngilizce kullanamayacağı görüşünde birleşirken, metinde Türkçe’ye ‘sütliman’ olarak çevrilen ‘milk port’ kelimesi Twitter ’da TT oldu.

Chomsky’nin verdiği iddia edilen ve Yeni Şafak’ta Türkçe yayımlanan cevapların birinde, “Aksine ne zaman ki her şey süt liman olur, düzene girer işte o zaman Batı'da telaş başlar” cümlesi yer alıyor. Ancak cevabın İngilizcesi şöyle: “Contrary to what happens when everything that milk port, enters the work order, then begins to bustle in the West.”

Türkçe dinginlik, sakinlik manasına gelen ve “Her şey sütliman” deyiminin, Chomsky tarafından İngilizce “Everything that milk port” olarak kullanılması şaşkınlık yarattı. Sütliman tabiri, Rumca iç liman manasına gelen “sotolimáni” kelimesin Türkçeye geçmiş hali. Ve İngilizce'de böyle bir tabir yok.

 

Sosyal medya adeta yıkıldı

 

Yeni Şafak’ın açıklamasında yer alan, ‘milk port’ ifadesi Twitter’da geniş yankı buldu:

Yeni Şafak'tan Chomsky açıklaması bekleniyordu dün gelen 'milk port' açıklamasından sonra Y. Şafak'ı mazur görüyorum. Her konuda.

— Özgür Mumcu (@ozgurmumcu) September 1, 2013

ETİKETLER

noam chomskysüt limanport milk
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2013-09-01T17:33:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safakin-chomsky-aciklamasinda-sutliman-nasil-milk-port-oldu,238407","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safakin-chomsky-aciklamasinda-sutliman-nasil-milk-port-oldu,238407"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24