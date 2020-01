Yeni Şafak'taki Chomsky söyleşisini yapan Burcu Bulut'tan açıklama

Gazeteci Burcu Bulut, ünlü düşünür Noam Chomsky ile yaptığı ve Yeni Şafak'ta yayımlanan söyleşinin çarpıtılarak verildiği iddialarını reddetti.

Chomsky, facebook sayfasına koyduğu açıklamada sözlerinin 23 Ağustos'ta Yeni Şafak'ta çıktığı şekliyle değerlendirilemeyeceğini öne sürdü.

Yeni Şafak'taki söyleşiyi yapan Burcu Bulut, T24'e gönderdiği açıklamada, iddiayı reddetti ve şu görüşleri dile getirdi:



Ünlü Düşünür Noam Chomsky ile e-mail yoluyla bir söyleşi gerçekleştirdim. Kabul ettiğinde çok sevindim. Kendisine ilk etapta 23-24 soru yolladım. Yalnız Chomsky benzer sorularla kendisine gelindiğini, bu soruların hepsine cevap veremeyeceğini, benim önemli gördüklerimi belirleyip kendisine yeniden atmamı söyledi. O sorular içinden eleme yapıp kendisine yeniden attım. Chomsky bu sorulara çok da detaylı olmayan cevaplarla geri döndü. Röportaj olarak bu şekilde kullanılamayacağını düşündüğümden ek sorularla röportajı genişletmek istedim. Şu an kendisinin Facebook adresinde paylaşmış olduğu hali benim ek sorular yöneltmeden önceki ham halidir.

Ayrıca söyleşi yapanlar çok iyi bilirler ki İngilizce yapılan söyleşilerde anlama bağlı kalınarak genişletilebilir. Yani simultane tercüme havasında yazılmaz. Zaten öyle yazılsa o zaman simultane tercüme yapan herkesin söyleşi yapıyor olması gerekirdi.

Ek sorulara attığı cevapları da ilk sorulara verdiği yanıtlarla (Şu an Facebook adresinde yer alan) birleştirerek söyleşiyi şimdiki haline getirdim. Ama bu söyleşi Yeni Şafak’ta yayımlandığı tarihten bugüne, bir çeşit karalama kampanyasına da maalesef maruz kaldım.

Ben şimdiye kadar gerek yerli gerek yabancı sayısız röportaja imza attım. Röportaj yaptığım her isim dostum olmuş, röportaj sonrası beni tebrik etmişlerdir. Bu tarz karışıklıkların içinde hiçbir zaman yer almadım. Ama ilk defa böylesi bir durumla karşı karşıya kalıyorum. Bir şeyleri ispat etmek durumunda bırakılmak asla istemezdim. Açıkçası böyle bir durum karşısında nasıl bir tepki vermem gerektiği konusunda da tecrübesizim. Bu üzücü olayın bir an evvel son bulmasını diliyorum.