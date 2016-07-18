Yeni Şafak “Kartal’daki kışladan tanklar çıkıyor” haberini “Darbe gecesi çıkarılan tanklar geri dönerken panik yarattı" diye değiştirdi!

Yeni Şafak gazetesi, İstanbul Kartal'da General Nurettin Baransel Kışlası'nda bulunan bazı askerlerin 2. Zırhlı Tugayı Tank Taburu'ndaki tanklara binerek çıkış kapısına yöneldiğini iddia etti. Gazetenin internet sitesindeki iddia, kısa bir süre sonra "15 Aralık gecesi yaşanan darbe girişiminde dışarı çıkarılan tanklar kışlaya geri döndürüldüğü sırada paniğe neden oldu" şeklinde değiştirildi.

Yeni Şafak haberinde, "Olay yerine toplanan binlerce vatandaş ve darbe karşıtı askerler ile polis ekipleri çıkış için izin vermiyor" dennmişti.

Haberde, "Olaylar sırasında yer yer çatışma sesleri yükseldiği de gelen ilk bilgiler arasında" ifadelerine yer verilmişti.