Yeni Şafak: ABD ürünlerine ağır gümrük vergisi koyulsun

Yeni Şafak, ABD'nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri konması yönünde çağrı yaptı. Gazetenin sürmanşetinde yer alan haberde, "IBM ve Apple gibi bilgisayar markalarıyla, iPhone gibi telefon markaları ile Caterpillar gibi iş makinesi markalarına karşı ağır gümrük vergileri koymalı" dendi. Haberde ABD ile yapılan ithalat rakamlarına yer verilirken "Türkiye’nin bütün bu ürün gruplarında ABD’den alımları durdurarak tavrını ortaya koyması bekleniyor” ifadesi yer aldı.

Yeni Şafak’ın haberi şöyle:

"ABD Başkanı Trum’ın bizzat yönettiği ekonomik saldırılara Türkiye, vergi silahıyla karşılık vermeli. Türkiye pazarından büyük pay alan ABD’nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri koymalı.

15 Temmuz saldırısı benzeri bir yöntemle ekonomimizi hedef alan ABD’ye karşı Türkiye de elinde önemli kozları kullanmalı. ABD Başkanı Trum’ın bizzat yönettiği ekonomik saldırılara Türkiye, vergi silahıyla karşılık vermeli. Türkiye pazarından büyük pay alan ABD’nin ünlü markalarına yüksek gümrük vergileri koymalı.

IBM ve Apple gibi bilgisayar markalarıyla, IPhone gibi telefon markaları ile Caterpillar gibi iş makinesi markalarına karşı ağır gümrük vergileri koymalı. Çünkü ABD ile ikili ticaretinde Türkiye, lüks yaşam malzemeleri başta olmak üzere bilgisayar, telefon, kozmetik, yat, tekne, otomobil, yarış arabaları, bilgi işlem makineleri, iş makineleri gibi ürünlerde yılda yüz milyonlarca dolarlık açık veriyor.

Cari açığımızı kapatalım

Türkiye’nin ABD ile ikili ticaretinde verdiği 3,3 milyar dolarlık açığı; bu ürün gruplarına ek gümrük vergileri koyarak hem dış ticaret açığını kapatabilir. Çarı açığı yükselten lüks ve konfor ürünlerine getirilecek ek vergilerin, iç piyasada ciddi bir tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Apple marka bilgisayar ile aynı gruba ait IPhone telefonları ve Caterpillar marka iş makineleri her yıl Türkiye’den yüz milyonlarca dolarlık satış yapıyor. Akıllı telefon piyasasında en çok satanlar listesinde orta sıralarda yer alsa da IPhone, akıllı telefon piyasasındaki gelirlerin yüzde 80’ini kapıyor. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı okyanus ötesi ekonomik saldırıda; kamunun alması istenilen ek gümrük vergilerinin yanısıra tüketicinin de ABD ürünlerini almayarak ülke ekonomisine destek vermesi bekleniyor.

Yerli ürün kullanma dönemi

Sanayicinin de ham madde ve ara mal temininde yurt içine yönelerek Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık mücadelesine destek vermesi gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl 8,5 milyar dolar olan ABD’ye ihracatımız ise yılbaşından bu yana ciddi oranda arttı. ABD, En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülke.

Başka ülkelerden alalım

Türkiye’nin 2017’de ABD’den yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %9,9 artış ile 11,9 milyar dolara yükseldi. ABD ile ticaretimizde dış ticaret açığımız son 3 yılda giderek azalarak, 2017 yılında bir önceki yıla göre % 22,4 azalma göstererek 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin bütün bu ürün gruplarında ABD’den alımları durdurarak tavrını ortaya koyması bekleniyor.

Yaptık yine yapabiliriz

Türkiye iki ay önce, ithalat değeri 1,8 milyar doları bulan 22 ABD ürününe ek gümrük vergisi getirdi. ABD’nin demir çelik ve alüminyuma getirdiği ilave gümrük vergisi uygulamasından muaf tutulması talebi yerine getirilmeyince Türkiye, önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesindeki ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde karşı tedbir uyguladı. Türkiye’nin bugün başlayacak ABD yaptırımlarına Haziran’daki gibi karşılık vermeli.

ABD, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 ek gümrük vergisi koydu. ABD Başkanı Trump, bizzat yönettiği Türkiye’ye diz çöktürme operasyonunda çelik ve alüminyum uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdi. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çeliğe yüzde 50, alüminyum ise yüzde 20 vergi uygulaması bugün başlıyor."