Bankaların internet sitelerinde ABD Doları 7,70 TL'yi gördü

Türk Lirası'nda ABD ile yaşanan yaptırım krizinin ardından başlayan tarihi değer kaybı sürüyor. ABD doları, Türk Lirası karşısında 7.21 seviyesini gördü. Euro ise 8.11'e kadar çıktı.

T24'e konuşan bir uzman, “Uzak Doğu da işlemler başladı, küçük çaplı da olsa alıcı var piyasada, USD 7.20’den, Euro da 8,15’ten işlem görüyor. Önemli olan pazartesi sabahı Türkiye’de piyasa açılınca panik yaşanmaması” yorumunu yaptı.

Bankaların internet sitelerinde ise ABD Doları 7,70 TL'yi gördü. Bankaların alış dolar alış rakamı ise 6.70 TL düzeyinde seyrediyor. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda "Arkadaşlar bankaların mesai saati dışında internet üzerinden verdikleri kurlar işlem yapılmasını engelleyecek kadar büyük alış satış fiyat farkı ile girilir. Şu an bir bankada 1 lira. Çok itibar etmeyin. Ama bankanın alış fiyatı yüksek ise..." yorumunda bulundu.

Gece yarısına doğru geriledi

Dolar daha sonra 6.80 seviyesine çekildi. Euro ise 7.78 seviyesinden işlem görüyor.

Bakan Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolar/TL'nin serbest piyasada 7.20'nin üzerine çıkmasının ardından döviz kurlarındaki sert yükselişe ilişkin

"Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır. Pazartesi sabahından itibaren piyasaları rahatlatacak adımlar atılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayicilere yönelik olarak yaptığı "Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" açıklamasının ardından gündeme gelen "bankalardaki mevduatlara el konulacağı" iddiasını hakkında da konuşan Albayrak “Bankalardaki mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” dedi.

“Bizim Yeni Ekonomi Yaklaşımı’mızın en önemli ayağını bu disiplin oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik" diyen Albayrak "Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız” açıklamasında bulundu.

23.30 itibarıyla bazı bankaların internet sitelerindeki döviz alış ve satış rakamları şöyle:

Vakıfbank

İş Bankası

Akbank

Ziraat Bankası