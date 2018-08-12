Erdoğan: ABD'yi hukuka davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunson krizine ilişkin ABD'nin tutumuna tepki göstererek "ABD'yi hukuka davet ediyoruz. Biz 'sen öyle yaptın da biz böyle yapıyoruz' diye bir mantıkla hareket etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Kur, faiz neymiş çarşamba günü 18'e kadar papazı bırakın. Bırakmadığınız takdirde yaptırımlar başlayacakmış. Bakanlarımızı yaptırımlara mahkum edeceklermiş. Ne oldu biz de kalktık anında ABD'nin bakanlarına aynı yaptırımı kelimesi kelimesine uyguladık.

Amerika bak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) diye bir örgüt var. Bu örgütün içerisinde senin kuralsızlığın yok. Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama diye bir anlayış Türkiye'de yoktur.

Senin adamın suçluysa, senin adamın terör örgütleriyle ilişkisi varsa Türkiye'nin adaleti gereğini yapar.

Böyle gidecekse, Arapların bir deyimi var, men dakka dukka (Eden bulur).