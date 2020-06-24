Yeni rektör atamaları dikkat çekti; Anadolu Üniversitesi'nin yeni rektörü TÜRGEV'den, Selçuk'a AKP milletvekili adayı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör atandı. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'reis' diyen Anadolu Üniversitesi rektörünün istifasının ardından boşalan koltuğa atama yapıldı. Yeni isim TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’nden.

Instagram’dan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçtiğimiz mayıs ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı’na istifasını vermişti.

TÜRGEV patentli rektör

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Çomaklı'nın yerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü olarak Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017-2018 eğitim yılında hizmete açılmıştı.

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Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu üniversitede Erman Ilıcak ve Kazım Türker gibi devletten milyarlarca liralık ihale alan isimler bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi'nin yeni rektörü 1980 doğumlu, AKP'den aday adayı olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkat çeken bir başka atama ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapıldı. Rektör olarak görevlendirilen 1980 doğumlu Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat Milletvekilliği Aday Adaylığı için Selçuk Üniversitesi Uluslararası ve İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmişti.

Hacettepe'de gelenek bitti; ilk kez tıp kökenli olmayan biri rektör oldu

Öte yandan bugün yapılan bir başka rektör atamasıyla da Hacettepe Üniversitesi'nde bir gelenek sona ermiş oldu. Bugüne kadar hep Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe'de bu defa Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran koltuğa oturdu.