Atama kararları Resmî Gazete’de: Millî Güreşçi Rıza Kayaalp Spor Müşavirliği'ne getirildi

"Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcular" sözleri tepki çekmişti Millî Güreşçi Rıza Kayaalp, Ermenilere ve Yunanlara karşı ırkçı ifadeler kullandığı için FILA tarafından 6 ay müsabakalardan men cezası almasıyla gündeme gelmişti. Twitter hesabından 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerini Ermenilerin ve Yunanların çıkardığını, eylemcilerin Ermeni olduğunu yönünde paylaşımlarda bulunmuş, gelen tepkiler üzerine tweet'lerini silmişti. Eylemciler için kullandığı, “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcular” ifadeler tartışma konusu olmuş, bu tutumu basında da geniş yankı bulmuştu. FILA Başkanı Nenad Lalovic de Kayaalp'in ifadelerinin "şok edici" olduğunu belirtmişti. TIKLAYIN - Irkçı tweet atan milli güreşçiye FİLA'dan 6 ay men cezası Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya ise tweet'lerin ırkçı olmadığını, sadece görüş belirttiğini, verilen cezanın hukuksuz olduğunu, atılan tweet'lerin Kayaalp tarafından atılmadığını belirtmişti. Ancak Kayaalp tweet'lerin yanlış anlaşıldığını ifde etmişti. FILA, cezayı 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sonraya ertelemiş, şampiyona bitişinde başlayan cezası, 6 ay içinde uluslararası turnuva olmadığı için Kayaalp'i etkilememişti.