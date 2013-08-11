Irkçı tweet atan milli güreşçiye FİLA'dan 6 ay men cezası

Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweetler tepki çeken Milli güreşci Rıza Kayaalp, Uluslararası Güreş Federasyonu'ndan (FILA) ceza aldı. Cezanın nedeninin 'ırkçılık' olduğu iddia ediliyor. Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya iddiaları kabul etmezken, "Bir sporcu ırkçılık yaparsa onun önüne ilk önce biz dikiliriz" dedi.

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşci Rıza Kayaalp, Gezi Parkı olayları sırasında Twitter hesabı üzerinden attığı "Meydanı Ermenilere bıraktınız, Allah belanızı versin eylemci çapulcular", "Milli takımda oynamak istemeyen bir vatan haini" (Mehmet Okur) ve "Orada polis olmayı çok isterdim" mesajları sosyal medyada yoğun eleştirilere sebep olmuştu. Milli sporcu ise bu tepkiler üzerine tüm mesajlarını profilinden silmişti.

Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı disiplin suçları listesinde milli güreşci Rıza Kayaalp'e 6 aylık ceza verdi. İddialara göre FILA cezayı, kendisine iletilen şikayetler üzerine "ırkçılık" sebebiyle verdi. Ancak FILA'nın listesinde ceza ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yer almıyor.

Öte yandan Habertürk Spor'da yer alan habere göre, FILA kaynakları, cezanın ırkçılık nedeniyle verildiğini ilk ağızdan açıkladı.

Kayaalp bu 6 aylık cezayla beraber 16-22 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nı da kaçıracak.

'Aslı esası yok'

Kayaalp'e verilen ceza sonrası konuşan Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya ise milli güreşciye yöneltilen suçlamaları kabul etmezken "Bir sporcu ırkçılık yapmışsa onun önüne ilk biz dikiliriz" dedi. Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "FILA'ya ulaştırılan şikayet metninde yalan yanlış 'Yunan, Ermeni köpekleri' gibi ifadeler yer almış. Bunların aslı esası yok. Sporcumuzun ırkçı davranışları yoktur. Zaten bir sporcu ırkçılık yapmışsa onun önüne ilk biz dikiliriz."

Attığı tweetler çok tartışılmıştı

Rıza Kayaalp'in Gezi Olayları sırasında attığı tweetler kamuoyunda günlerce tartışılmıştı. Milli güreşcinin mesajları sonrasında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın açılışında Türk bayrağını taşıması ve kafilenin liderliğini yapması da tartışma konusu olmuş; bir kesim attığı tweetler nedeniyle bayrağı Kayaalp'in taşımaması gerektiğini söylerken bir kesim de sportif başarıları nedeniyle bayrağı onun taşıması gerektiğini savunmuştu.