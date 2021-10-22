Yeni PUBG oyunu New State'in çıkış tarihi açıklandı

Popüler oyun PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Oyun, iOS ve Android için 11 Kasım'da çıkışını yapacak.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in çıkış arihi açıklandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkışını yapacak. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Şu anda ön kayıt yaptırabilirsiniz. Mağaza sayfalarını ve oyun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.