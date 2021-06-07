Yeni parti kurma hazırlığında olan Ümit Özdağ: Milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, ziyaretler için geldiği Adana'da 'Ayyıldız Hareketi'nin yol haritasını paylaştı. Özdağ, "Milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz" dedi.



'Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Adana’da Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte basın mensupları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bütün Anadolu'yu karış karış gezeceklerini anlatan Ümit Özdağ, "Biz milletimizin yüzde 90’dan fazlasının oyuna talibiz" diye konuştu.

"Atatürk çizgisinde partileşme hareketi"

'Ayyıldız Hareketi’nin yol haritasını da paylaşan Özdağ, 'Atatürk çizgisinde partileşme hareketi' olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahında ziyaret ederek, yola çıktık. Aynı gün 'Ankara Ayyıldız Hareketi'nin eş güdüm merkezini kurduk. Buna müteakiben her şeyin başladığı yere yolculuk yaptık" dedi.



Ümit Özdağ, daha sonra beraberindeki heyetle Seyhan’da Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, kurulacak partisi hakkında bilgilendirme yaptı. (DHA)