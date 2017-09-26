'Yeni parti' için başvuru ekim ayında

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti"ye ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Çalışmalarımızda sona gelindi. Ekim ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı'na resmen başvurulacak" dedi.

Yeniçağ’dan Bünyamin Öztürk’ün haberine göre, İsmail Ok, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiyle ilgili Yeniçağ'a açıklamalarda bulunarak, "Parti çalışmalarımızda artık sona gelindi diyebiliriz" dedi.

Ekim ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurunun yapılacağını ifade eden İsmail Ok, şunları kaydetti:

"Parti tüzüğü ve parti programına ilişkin çalışmalar bir araya getirildi. Çalışmaları yürüten arkadaşlarımız, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve bütünü üzerinde değerlendirmelerde bulunacaklar. Daha sonra bu çalışmalar Genel Başkanımıza arz edilecek. Ardından tekrar bir araya gelinecek ve son istişareler yapılacak. Bu toplantılardan sonra ekim ayı içerisinde partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Kısacası sona doğru yaklaştığımızı ifade edebilirim."

Yeni kurulacak partinin vizyonu ve siyasi anlayışı ile ilgili de bilgi veren İsmail Ok, "Devlet kurumlarımızda meydana getirilen tahribatı onarmak ve kurucu değerlerimizi rehber edinen bir siyasi anlayışla milletimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.

İsmail Ok sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Milletimiz kavgadan kamplara ayrılmaktan yoruldu. İnsanlarımız artık huzur istiyor. Bu kapsamda öncelikle sevgi dilini ön plana çıkaracağız. İnşallah bunu da sağlayacağımıza inanıyoruz. İçeride birliği ve beraberliği tesis ettik, dış politikada yaşanan sorunları da ortadan kaldırmaya yönelik adımları atacağız.

Ülkemizin milli çıkarlarını ön planda tutan bir dış politika vizyonu ortaya koyacağız. Tarımdan teröre, ekonomiden işsizliğe, eğitim sisteminden dış politikaya kadar her alanda yaşanan sorunların çözümüne yönelik irade göstereceğiz. "