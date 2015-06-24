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Yaşam
Deutsche Welle

Yeni 'Örümcek Adam' belli oldu

Örümcek Adam'ın yeni bölümünde süper kahramanı İngiliz aktör Tom Holland canlandıracak.

24 Haziran 2015 15:04

Marvel Comics tarafından bir çizgi karakteri olarak yaratılan Örümcek Adam’ın sinemaya uyarlanan yeni bölümünde Peter Parker’ı kimin canlandıracağı belli oldu. Sony Pictures tarafından yapılan açıklamada yeni Spider Man, Kıyamet Günü (The Impossible) adlı filmle adını duyuran 19 yaşındaki İngiliz aktör Tom Holland olacak.

Sony Pictures Genel Müdürü Tom Rothman, "Casting esnasında birbirinden yetenekli birçok genç oyuncu gördük ama Tom ile yapılan deneme çekimleri sıradışıydı" diye konuştu.

Gizli kimliği Örümcek Adam olan Peter Parker adlı kahramanı daha önce Tobey Maguire ve Andrew Garfield canlandırmıştı.

Sony Pictures, Holland’ın başrolde olacağı Spider Man’in yeni bölümünü 2017 yazında sinemalara getirmeyi planlıyor. Filmin yönetmenliğini Jon Watts yapacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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