Yeni normalleşmede yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyeceğini açıkladı

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği yeni normalleşme sürecinde vatandaşların yüzde 55'i kafe ve restoranlara gitmemeye devam edecek.

Kuantum Araştırma Online Tüketici paneli üzerinden 9 büyük ilde yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 55'lik kesimi, yeni normalleşme sürecinde kafe ve restoranlara gitmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

“Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli” üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada; katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kafe ve restoranlara gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini incelendi.

Yüzde 55’lik kesim, kafe ve restoranlara gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 24’ü gidecekleri yönünde görüş bildirdi. Yüzde 21’lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi.(İHA)