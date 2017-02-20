Yeni Nokia 3310'un fiyatı ne kadar olacak?

Nokia, fenomen cep telefonu 3310'u yeniden geliştiriyor. İlk gelen sızıntılara göre, Nokia 3310'un fiyatı 150 ila 200 Avro aralığında olacağı düşünülüyor. 2000 yılında ilk olarak karşımıza çıkan Teknolojinin son 17 yılda fazlasıyla ilerlediği göz önünde bulundurulduğunda Nokia 3310'nun çok daha akıllı bir modelle karşımıza çıkması bekleniyor.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Nokia'nın bu ay sonunda gerçekleştirilecek Dünya Mobil Kongresi'nde yeni ürünü New Nokia 3310'u tanıtması bekleniyor. Nokia'nın Microsoft ile yaptığı anlaşma sonrasında 5 yıl kendi markalı ürünlerini çıkarmayacağını biliniyordu. Bu süre geçen yıl bitmesi ile firna yeniden çalışmalara başladı.

Nokia'nın yeni modelinin tasarımının eski Nokia 3310'u andırması bekleniyor fakat şimdiye kadar yeni bir görsel veya teknik özellikler konusunda detaylar kesinleşmiş değil. Beklentilerin başında akıllı telefon üzerinde Android 7.0 işletim sisteminin kullanılması geliyor. Yeni akıllı telefon Nokia isim hakkını alan HMD Global firması tarafından tanıtılacak olan yeni 3310'un eski başarısını yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.