Yeni Nokia 3310 İngiltere'de satışa sunuldu, işte fiyatı...

MWC 2017'de tanıtılan Nokia 3310 için bekleyiş sona erdi. Yeni Nokia 3310 bugün İngiltere'de satışa sunuldu.

Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılmıştı.

Nokia 3310’un satışa çıkacağı tarih geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi açıklama ile belli olmuştu.

HMD Global'nin Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tanıttığı efsane telefon Nokia 3310'un bugün İngiltere'de satışa çıktı. Cihazın İngiltere'deki satış diyatı ise 49.99 sterlin. Türk parası ile 225 lira.

Bu bilgiden yola çıkarak Nokia'nın yeni 3310'u önümüzdeki ay Avrupa pazarında satışa sunulacağını söylemek mümkün.

Nokia 3310'un Avrupa satış fiyatı 49 Euro. Cihazın Türkiye fiyatına dair resmi bir bilgi ise bulunmuyor.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.

Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden.

Yeni Nokia 3310'un özellikleri şöyle:

Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası

Yazlım: Nokia Series 30+

Ekran: 2.4 inç QVGA