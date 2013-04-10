'Yeni nesil Xbox Mayıs ayında görücüye çıkacak'

Sony’nin 21 Şubat’ta tanıtımını gerçekleştirdiği ve sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 4’ün ardından, Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu Xbox’ın da 21 Mayıs’ta tanıtılacağı iddia edildi.

Sony’nin sadece kontrol cihazını tanıttığı PS4 gibi, Microsoft’un da Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen etkinlikte yeni nesil Xbox’i tamamen görücüye çıkarmayabileceği öne sürülürken, yeni konsolun piyasaya sürülecek halinin, Haziran ayında Los Angeles’ta düzenlenecek Electronic Entartainment (EA) Fuarı’nda gösterilebileceği belirtildi.

ntvmsnbc'nin The Verge sitesine dayandırdığı haberine göre, kod adı ‘Durango’ olan konsolun bu ay tanıtılması planlanıyordu ancak tanıtım bir ay sonrasına ertelendi. Site, Xbox 720 adını taşıması beklenen konsolun da PS 4 gibi sonbaharda piyasaya sürülmesinin beklendiğini açıkladı.

Microsoft, yeni nesil oyun konsolu hakkında herhangi bir bilgi vermiş değil. Ancak PS 4’te olacağı gibi Xbox 720’de de kullanılmış oyunların çalışmayacağı ve internet bağlantısı özelliklerinin bulunacağı öne sürüldü.