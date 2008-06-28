Yeni nesil İnternet'e geçiş Temmuz'da

Yeni nesil hızlı İnternet olarak nitelenen VDSL2 teknolojisinin hizmete girmesi ile birlikte şu anda 4 megabit olan internet hızı 8 kat artarak 32 megabite çıkacak. Hızın artması ile kullanıcılar internet üzerinden film veya müzikleri daha kısa sürede indirebilecek, interaktif oyunlar daha hızlı oynanabilecek. VDSL2 ile birlikte IPTV'nin de altyapısı hazırlanmış olacak.



VDSL2'nin 32 megabitlik hızı ile 700 megabyte büyüklüğündeki bir filmin internetten indirilmesi sadece 4 dakika sürecek.



Ayda 169 YTL



VDSL2 için altyapısını geliştiren ve yenileyen Türk Telekom, çalışmalar kapsamında kablo ve kutu yenilemeleri de gerçekleştirdi.



Türk Telekom VDSL2'yi İnternet Servis Sağlayıcıları aracılığıyla hizmete sunacak. İnternet kullanıcıları VDSL2'ye aylık 16 megabit için 129 YTL, 32 megabit için 169 YTL ödeyecek.



73 ilde



İlk etapta VDSL2 hizmeti 73 ilde 450 lokasyonda verilecek. Talebe göre VDSL2 kapasitesini artırmayı hedefleyen Türk Telekom, VDSL2'yi 1 Temmuzda hizmete sokacak.



ADSL için kullanılan modemler VDSL2 için kullanılamayacak. İnternet servis sağlayıcıların bu nedenle kullanıcılara ücretsiz modem veren kampanyalar üzerinde çalıştıkları öğrenildi.



Türkiye, 32 megabit internet hızı ile Avrupa'da Almanya ve Fransa'nın ardından, DSL ile en hızlı internet kullanan 3. ülke olacak.