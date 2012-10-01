Yeni nesil fareler de dokunmatik olacak

Windows 8 gelecek ay piyasaya sürülecek. Microsoft, yeni işletim sistemiyle dokunmatik ekran ve yüzey teknolojisini içeren her cihazı bir adım daha öne çıkarmaya hazırlanıyor. Hatta, Synaptics şirketinin Windows 8 için özel bir ‘touchpad’ üreteceği biliniyor. Bu alanda yaşanacak devrim niteliğindeki değişiklik ise farenin yerinin dokunmatik farelerin alacak olması.

Windows 8, PC ve dizüstü bilgisayarlarda hiç olmadığı kadar etkin olması hedeflenen bir işletim sistemi. Microsoft, içeriklerinden oyun altyapısına kadar birçok yenilik getirdiği ve bu kapsamda çok sayıda şirketle çalıştığı işletim sistemi için yeni bir teknolojiyi de ön plana çıkarmak istiyor: Dokunmatik Fare.

CNET sitesinden Dan Ackerman’ın analizine göre, Apple ve HP gibi markalar çoktan bu proje üzerinde çalışmaya başladı bile. Bilgisasar dünyasındaki en büyük devrimlerden biri olan farenin en yeni nesil versiyonu için yapılan ilk girişimlerden biri, Apple’ın piyasaya sürmekte başarısız olduğu Magic Trackpad’di. Ackerman’ın haberine göre, HP’nin kısa bir süre önce sunduğu HP Spectre One hepsi bir arada bilgisayarı, yeni fare teknolojisinin örneklerinden biri.

58 cm ekran genişliğinde, 1080 piksel çözünürlüğe sahip monitörü bulunan bilgisayar, kablosuz klavyenin yanı sıra, dokunmatik bir fareye sahip. Bir diğer örnek ise yakın zaman önce dizüstü ve hepsi bir arada bilgisayar piyasına adım atan Vizio’dan geldi. Vizio’nun sunduğu dokunmatik yeni fare de, HP’nin yaptığı gibi Windows 8 uyumlu olarak geliştirildi.

Kısaca, Windows 8’in gelmesiyle, bilgisayar dünyasının son sürat dokunmatik fare teknolojisine uyum sağlamaya başlayacağı söylenebilir. Ackerman, hepsi bir arada sistemleriyle sunulan dokunmatik farenin, bireysel olarak piyasaya sürülmesi için biraz daha vakit olduğuna inanıyor.

Fare yıllardır anne

On yıllardır masa üstü bilgisayarlarda kullandığımız ve hayatımızın değişmez bir parçası olan fare, iki-üç tuş, bir optik sensör veya iz topuna sahip yapısından çok az uzaklaştı. En son ve en faydalı yenilik, USB bağlantısı veyaBluetooth ile kullanılan fareler.

Fareler, dizüstü bilgisayarlardaki dokunmatik yüzeylerle başlayan teknolojik gelişimde, akıllı telefon ve mobil cihazların da dokunmatik özellik kazanmasıyla, sadece masa üstü bilgisayarda geçerli olan bir aksesuar olmaya başladı. iPad ile başlayan tablet bilgisayarlar ise farelerden bağımsız doğan bir diğer teknoloji olarak belirdi.

Dokunmatik farelerin hayatımıza girmesiyle, dizüstü bilgisayarları ofis veya ev arasında taşırken çok daha pratik bir kullanım mümkün olacak. Özellikle masa üstü ve dizüstü bilgisayarların aynı işletim sistemine uyumlu dokunmatik fareler kullanacağı bir gelecek düşünürsek, USB veya kablo takıp çıkarma, yanımızda fare taşıma derdi ortadan kalkacak.