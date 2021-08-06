Yeni Millî Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Millî Eğitim Bakanlığı’na atanan Mahmut Özer yüz yüze eğitime ilişkin olarak, “İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime uygun hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” açıklamasını yaptı.

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir törenle görevini Mahmut Özer'e devretti. Törende konuşma yapan Selçuk, "Bu bir bayrak yarışı. Biz her daim çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuk'un konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Mahmut Özer ise, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım. En temel amacım tüm çocuklarımıza Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar kaliteli bir eğitim almaları için fırsat eşitliğini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı ataması yaptı.

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