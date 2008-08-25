Yeni meme küçültme tekniği yurtdışından hasta getirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eray Copcu önderliğindeki Türk bilim insanları, meme küçültme ameliyatlarında yeni bir teknik geliştirdi, hastaneye yurtdışından hasta gelmeye başladı.



Memenin fazla büyük olmasının sırt, boyun, el ve baş ağrıları yarattığına dikkat çeken Copcu liderliğindeki ekibin geliştirdiği yöntemin adı, ‘koni şeklinde kıvrılmış merkezi U şeklinde meme küçültme tekniği’.



Teknik, memenin anatomisiyle ilgili. Memedeki kan damarları, sinir yapıları ve süt kanallarını korumayı hedefleyen teknikle, memenin geometrik şekli doğal görünüyor. Memenin üst kısmı yarı koni şeklinde, alt kısmı yarı küre şeklinde.



Bunu özel dikiş tekniğiyle yarı koni oluşturacak şekilde kıvıran araştırmacılar, alt tarafta da yarı küreyi oluşturmak için U şeklinde kesip, flep denilen dokusuyla memenin beslenmesini sağlıyor. Araştırmacılara göre tekniğin yan etkisi yok.



Yöntemin internet ortamında paylaşılması üzerine ekip, kısa sürede yurtdışından pek çok hastadan talep almaya başlamış. Copcu, “ADÜ Tıp Fakültesi olarak meme küçültme ameliyatlarımızın yüzde 90’dan fazlasını Aydın dışından kişilere yapıyoruz. Son bir ay içerisinde Almanya, Fransa ve Avusturya’dan hastalarımız oldu” diye konuştu.



(AA)

