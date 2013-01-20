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Bilim / Teknoloji

Yeni Megaupload'a ilk günde 100 bin ziyaretçi

Dün akşam saatlerinde yayına giren, mega.co.nz adresinden ulaşılabilen siteye, ilk bir saat içinde 100 binden fazla kullanıcının girişi yaptığı açıklandı

20 Ocak 2013 13:20

Telif hakkı ödemediği için kapatılan dosya paylaşım sitesi Megaupload'un kurucusunun yeni dosya paylaşım sitesi yayına girdi.

Kim Dotcom ismiyle de bilinen Kim Schmitz, dün akşam saatlerinde yayına giren, mega.co.nz adresinden ulaşılabilen siteye, ilk bir saat içinde 100 binden fazla kullanıcının girişi yaptığını açıkladı.

Schmitz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, siteye 250 binden fazla kullanıcının kaydolduğunu ve sitenin serverının şimdiden dolduğunu da duyurdu.

Yeni site Mega'nın, daha önce kapatılan dosya paylaşım sitesi Megaupload'dan daha güvenli ve hızlı olduğunu söyleyen Schmitz, sitenin açılışına 15 dakika kala, ABD Başkanı Barack Obama'ya "15 dakika" yazan bir tweet attı.

50 GB veri saklama alanı sunan yeni sitenin, Google Drive ve Dropbox gibi dosya saklama platformlarına alternatif olacağı tahmin ediliyor.

Schmitz, yeni sitenin, Megaupload'un kapatılmasından tam bir yıl sonra, 20 Ocak Pazar günü yayına başlayacağını duyurmuştu.

38 yaşındaki Schmitz ve ortağı Mathis Otmann, sitenin geçen yıl 20 Ocak'ta Amerikan makamlarınca kapatılmasından bir gün sonra Yeni Zelanda'da gözaltına alınmış ve ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Müzik, film, dijital kitap ve televizyon programlarının indirilebildiği sitenin eser sahiplerini 175 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edilmişti.

Sitenin kapatılmasından kısa süre sonra, Anonymous isimli bilgisayar korsanı grup, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'nın internet sitelerine saldırmıştı.

Hong Kong'da 2005 yılında kurulan Megaupload, her gün en az 50 milyon kullanıcıya hizmet veriyordu.

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