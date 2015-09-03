Yeni Kültür Bakanı Topçu’nun 'tanımıyorum' dediği Üzümcü: Faşizmin yansıması bu, düştüğümüz hallere bakın

Hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilen Levent Üzümcü, kendisi için "tanımıyorum" diyen yeni Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu’ya “Bu faşizmin yansıması, çok yazık, düştüğümüz hallere bakın” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’ya konuşan ve “Yangından mal kaçırır gibi kurulmuş bir hükümetin bakanından ne bekliyoruz ki? Bu faşizmin yansıması, kimse duymadım, bilmiyorum demesin yarın. Çok yazık, düştüğümüz hallere bakın” diyen Üzümcü, Topçu’nun açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çekti.

'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar’

Topçu’nun kendisi için önce ‘tanımadığını’ söylediğini, ardından Şehir Tiyatroları’nın genel müdürüyle görüştüğünü açıkladığını hatırlatan Üzümcü, “Sayın bakanın durumu tam da ‘Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar’ vaziyeti. Çok yazık, düştüğümüz hallere bakın” dedi.

Üzümcü, şöyle devam etti:

“Benim ihracım bazı AKP’lileri de rahatsız etti ama şimdi atılan tweetleri çarpıtıp, ‘Peygamber efendimize küfretti’ denilerek toplumda ‘bu kişi vatan haini’ algısı yaratmaya çalışılıyor.”