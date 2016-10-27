Yeni KHK'da TSK'daki açığı kapatmak için 2 proje: Taşeron ve rezerv savaş pilotu!

TSK içindeki havacıların etkin olduğu darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Hava Kuvvetleri’nin pilot açığını kapatmak için yeni KHK çıkarılacak. Kulislerden edinilen bilgilere göre, TSK’dan ayrılmış pilotların geri dönüşünü sağlayacak 2 proje geliştirilidi. Buna göre, KHK’yla birlikte, rezerv savaş pilotu uygulamasına geçilecek ve taşere yöntemi uygulanacak.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri’nden 300’e yakın pilot ihraç edildi. Açığa alınmış olanlardan geri dönenler oldu. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, daha sonraki yıllar için konulan hedefler de düşünülerek Hava Kuvvetleri’nin pilot ihtiyacını gidermek ve açığı kapatmak için çıkarılacak KHK ile TSK’dan ayrılmış ve özel sektöre geçmiş pilotların özel sözleşmelerle geri dönüşlerinin sağlanması amaçlanıyor.

İşte yeni KHK ile TSK'da yapılması planlanan düzenlemeler:

Özel sektörden transfer

Özel sözleşmeyle (örneğin 4 yıllık) geri dönecek pilotlar, 2.5-3 aylık oryantasyon eğitimiyle Türk Hava Kuvvetleri’ne (THK) katılıp savaş uçağı uçuracak ya da eğitmen olacak. Asker olacak bu pilotların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak. Ücretlerini, bağlı oldukları sivil firma hangisiyle oradan almaya devam edecekler. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, THY ya da diğer firmalarla özel sözleşme yapacak. Böylelikle pilotlar özel sektörde kazandıkları ücretleri almaya devam edecek. Bir nevi tecrübe ve uzmanlık transferi olacak.

30 pilot başvurdu

“Uçuşa elverişsiz” gibi sağlık raporlarıyla ya da başka gerekçelerle uçuş okullarına gidemeyen Harp Okulu mezunlarına, tasfiye edilenlere geri dönüş ve uçuş imkânı getirilmişti. Bugüne kadar bu kapsamda 30 başvuru yapıldı, bunlardan 25’inin koşulları dönüş için uygun bulundu. Uçuş eğitiminden sonra bu pilotlar, uçuşa başlayacak. Asker olmayanlar, 1 yıl askeri eğitim gördükten sonra 1-1.5 yıl da uçucu eğitimi alacak.

THK’dan gelenler

Sivil üniversitelerin uçuş bölümlerinden öğrenciler alınıp önce subay eğitimi, ardından savaş pilotu eğitimine tabi tutulacak. Ayrıca üniversitelerin endüstri, elektronik, havacılık ve uzay bilimleri ile bilgisayar bölümlerinden ara sınıf öğrencileri Milli Savunma bünyesindeki Harp Okulu’na alınabilecek. Türk Hava Kurumu gibi özel uçuş okullarından pilotluk sertifikası almış olan 25 kişi başvurdu.

500 pilot gitti

Son 5 yıllık dönemde Hava Kuvvetleri’nden 500’e yakın pilot ayrıldı. Bunların geri döndürülmesi için özel çalışmalar yapılıyor. Yeni KHK’ya dönüşlerini kolaylaştıran düzenlemeler konuldu. Son KHK ile pilotaj eğitimini bitirenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri 8 yıl uzatılarak 18 yıla çıkarıldı. 25 yıl olan emeklilik süresinin de 18’e indirilmesi gündemde. Böylece pilotlar, 15 yılı doldurur doldurmaz ayrılmayıp emekliliği beklemeye teşvik edilecek.

Öz kaynaktan rekor başvuru

Hava Kuvvetleri en büyük potansiyeli kendi öz kaynağında buldu. Hava Harp Okulu mezunu olup pilot olmayan ve farklı sınıflarda görev yapan subaylardan bin dolayında başvuru geldi. Başvuranların çok istekli ve heyecanlı oldukları görüldü. İlk etapta başvuranlar arasından 300 kişi seçildi. Çiğli Üssü’nde eğitime başlıyorlar.

Çiğli'de eğitim

Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Uçuş Komutanlığı, tam kapasite çalışmaya başladı. Eğitmen kapasitesi artırıldı. Geleceğin kartallarını yetiştirmek için adeta seri üretime geçildi. Özel sektörden katılacaklarla eğitici kapasitesi daha da artacak.

Rezerv savaş pilotu

Bir diğer proje, “Rezerv Savaş Pilotu” projesi. Ancak bunun için çalışmalar henüz devam ediyor. Geçmişte Hava Kuvvetleri’nden ayrılmış pilotlar, yine çalıştıkları firmalarla görüşülerek 2.5-3 aylık savaş pilotluğu eğitimi alacak, ardından yine özel sektördeki görevlerine dönecek. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılacaklar. ABD bu sistemi başarıyla uygulayan ülkeler arasında. ABD’de muharip pilotlar, özel sektöre geçseler bile sürekli harbe hazır tutuluyor. Seferberlik görev emri buna imkân tanıyor. Olağanüstü durumlarda bu pilotlar, rezerv güç olarak hazır tutuluyor.

Hedef 2008'de tam kapasite

Şu anda Hava Kuvvetleri’nde bir koltuğa 0.8 pilot düşüyor. Bunun asgari olarak 1.5 pilot olması olması gerekiyor. Gece uçuşlarının, 7/24 devriyelerin sıklığı; kriz zamanları da dikkate alındığında bir koltuğa 2 pilotluk kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Hava Kuvvetleri, 2018’e kadar bu kapasiteye ulaşma çabasında...