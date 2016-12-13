T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni keşfedilen örümceğe Harry Potter'ın şapkasının adı verildi

Örümceğe 'Eriovixia Gryffindori’ adı verildi

13 Aralık 2016 19:29

Hindistan’ın Karnataka bölgesinde yeni keşfedilen örümceğe, şeklinin Harry Potter kitap ve film serisindeki sihirli şapka karakterine benzerliğinden dolayı ismi ‘Eriovixia Gryffindori’ olarak belirlendi.

Yedi milimetre boyundaki örümceğin isimlendirilmesine dair, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling de açıklamalarda bulundu. Yazar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gerçekten beni onurlandırdınız. Bu inanılmaz hayvanı keşfedenlere tebrikler” dedi.

Örümceği keşfeden Hint doğa bilimciler: Javed Ahmed, Rajashree Khalap ve Sumukha Javagal isimlendirirken kitaptan esinlendiklerini belirtti.

ETİKETLER

Eriovixia Gryffindoriharry potterşapka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24