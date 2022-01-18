T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi

Kurbağa, büyük siyah gözleriyle dikkat çekiyor

18 Ocak 2022 00:30

Panama’da keşfedilen yeni bir yağmur kurbağası türüne genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi. 'Pristimantis gretathunbergae' adı verilen kurbağa, büyük siyah gözleriyle dikkat çekiyor.
 
Çevre kuruluşu Rainforest Trust, Panama ormanında keşfedilen yeni bir yağmur kurbağası türüne İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in adını verdi.
 
İlk olarak 2012'de keşfedilen ve daha önce kategorize edilmiş olan kurbağanın, Pristimantis ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyordu. Ancak son DNA analizine göre kurbağanın yeni bir tür olduğu doğrulandı.
 
Tropik amfibiyenin bu yeni örneği, Darién eyaletinde bulunan özel bir koruma alanı olan Cerro Chucantí'de Panama'dan uluslararası bir biyolog ekibi tarafından keşfedildi.

"Greta, dünyadaki her canlı türünün geleceğinin şu anda yaptıklarımıza bağlı olduğunu bize hatırlatıyor"

greta thunbergkurbağa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24