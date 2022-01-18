Yeni keşfedilen kurbağa türüne iklim aktivisti Greta Thunberg’in adı verildi

Çevre kuruluşu Rainforest Trust, Panama ormanında keşfedilen yeni bir yağmur kurbağası türüne İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in adını verdi.
İlk olarak 2012'de keşfedilen ve daha önce kategorize edilmiş olan kurbağanın, Pristimantis ailesinin bir parçası olduğu düşünülüyordu. Ancak son DNA analizine göre kurbağanın yeni bir tür olduğu doğrulandı.
Tropik amfibiyenin bu yeni örneği, Darién eyaletinde bulunan özel bir koruma alanı olan Cerro Chucantí'de Panama'dan uluslararası bir biyolog ekibi tarafından keşfedildi.