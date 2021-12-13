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Politika

Yeni Kaledonya'nın Fransa'dan bağımsızlığı için yapılan referandumda ''hayır'' kararı çıktı

Yeni Kaledonya, Fransa'nın bir parçası olmaya devam ediyor

13 Aralık 2021 13:13

Yeni Kaledonya'nın Fransa'dan bağımsızlığı için bugüne kadar yapılmış üçüncü referandumda da ''hayır'' kararı çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, referandum sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu gece Fransa, Yeni Kaledonya'nın kalması kararı sonrası daha güzel'' dedi.

Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığını destekleyen bir grup, Covid-19'un etkilerinin ağır olduğu ülkede ölümler nedeniyle Kanak halkının yas tuttuğunu, bu nedenle adil bir kampanya düzenlemenin imkansız olduğunu söyleyerek sandık başına gitmeyeceklerini duyurmuştu.

 

 

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FransaReferandumYeni Kaledonya
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