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Politika

"Yeni kabine ayda bir Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak"

Davutoğlu'nun başkanlığındaki kabine 2 ayda bir sarayda toplanıyordu

08 Mayıs 2016 14:48

AKP'de başbakan olacak ismin kuracağı 65. hükümetin, ayda bir kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de, 2 haftada bir ise Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacağı ifade ediliyor.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 22 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongrede veda etmesinden sonra, kurulacak 65. hükümetle birlikte Türkiye için yeni bir ‘geçiş dönemi modeli’nin ortaya konacağı konuşuluyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da son dönem konuşmalarında ipuçlarını verdiği yönetim modelinin detayları ve atılacak ilk adımlar şunlar:

 

Toplantı ayarı

 

Bakanlar Kurulu, bugüne kadar 2 ayda bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da toplam 6 kez Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti. Ancak 65. hükümetle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ayda bir kez Bakanlar Kurulu’nu toplayıp başkanlık edeceği belirtiliyor. Başbakan Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü’nde de haftada bir kez toplanan Bakanlar Kurulu’nun, yeni Başbakan’la birlikte Çankaya Köşkü’nde de 2 haftada bir toplanacağı ifade ediliyor. AKP'nin ayda bir yaptığı merkez karar yürütme kurulu (MKYK) ve haftada bir yaptığı merkez yürütme kurulu (MYK) toplantıları ise aynı düzende devam edecek.

 

Tıkanıklık iddiaları

 

AKP'nin yeni genel başkanı ve Başbakan’ın belirlenmesi, ardından hükümetin kurulmasıyla birlikte, kamu bürokrasinin dizayn edilmesi ve bekleyen atamaların gerçekleştirilmesi ilk iş olacak. Valiler, emniyet müdürleri, il müftüleri, müsteşar atamaları ile kamuda bekleyen diğer üst düzey atamalar süratle yapılacak. 

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